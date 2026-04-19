Christian Lundgaard acabó con el dominio de Álex Palou en el GP de Sonsio

EFE

El danés Christian Lundgaard del equipo Arrow McLaren ganó este sábado en el Sonsio GP de Indianapolis, quinta carrera del campeonato de IndyCar, y acabó con el reino del español Álex Palou de Chip Ganassi, que había ganado las últimas tres ediciones y tuvo que conformarse con la quinta posición.

Palou, cuádruple campeón de la IndyCar y ganador de los últimos tres campeonatos, salió desde la pole por tercer año consecutivo, pero no pudo defender su corona en este GP.

Lundgaard celebró el segundo triunfo de su carrera en IndyCar y el primero con el equipo Arrow McLaren.

A look at how it all stands before the Greatest Spectacle in Racing 👀 pic.twitter.com/FtuyrATkTn — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 10, 2026

"Fue una larga espera", reconoció el danés al acabar la prueba.

Triunfó por delante del estadounidense David Malukas (Team Penske), Graham Rahal (Rahal Letterman) y Joseph Newgarden (Team Penske).

El mexicano Pato O'Ward, que había sido protagonista de una llamativa rueda de prensa junto a Palou al hablar de la polémica por el sistema 'push to pass', tuvo que conformarse con la decimoctava plaza.

LUNDGAARD GETS HIS REDEMPTION 🏆



Christian Lundgaard will celebrate a victory at the @IMS road course! pic.twitter.com/u7Qox4raA3 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 9, 2026

El mexicano quedó involucrado en un accidente en la primera vuelta de la carrera, junto a Scott Dixon y Felix Rosenqvist, entre otros. En ese caso, Palou, líder, evitó problemas.

El Sonsio GP abrió un mes grande en Indianápolis, donde el domingo 24 se disputará la 100 edición de las 500 Millas en el Indianápolis Motor Speedway, con Palou como defensor del título.

El próximo fin de semana comenzarán las pruebas en el circuito y en el siguiente se disputarán las clasificaciones, antes de la carrera fijada para el día 24.