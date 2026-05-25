Alex Palou volvió a ganar de principio a fin en Detroit

Redacción FOX Deportes

El cuatro veces campeón de la IndyCar, Alex Palou, se impuso en una carrera de mucho contacto y marcada por diversas estrategias de neumáticos para conquistar este domingo el Grand Prix de las calles de Detroit, su cuarta victoria en ocho carreras esta temporada.

Palou, quien arrancó desde la pole position, condujo su Honda No. 10 de HRC Chip Ganassi Racing hacia una victoria por 3.0584 segundos sobre el Honda No. 27 de Sam's Club de Kyle Kirkwood, piloto de Andretti Global.

BACK TO HIS WINNING WAYS 💪@AlexPalou takes the checkered flag in the Motor City! pic.twitter.com/6XrPd8iSMM — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 31, 2026



Fue el triunfo número 23 de su carrera en 106 participaciones, una notable efectividad de 21.7 por ciento, además de que ha ganado 12 de las últimas 25 carreras (48 por ciento) desde el inicio de la temporada 2025. "Se siente como la primera vez, sinceramente", dijo Palou.

"Fue una carrera difícil, muy difícil. Pero el equipo hizo un trabajo increíble una vez más con la estrategia. Las paradas en pits fueron increíbles. Ha sido una racha increíble, un inicio de año increíble, pero fue muy complicado".

La victoria amplió la ventaja de Palou en el campeonato a 62 puntos sobre Kirkwood, una diferencia superior al puntaje que otorga una carrera. El español busca igualar el récord de la Indy Car Series con un cuarto campeonato consecutivo.

Alex Palou WINS on the Streets of Detroit! pic.twitter.com/4BJgnO73RM — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 31, 2026

Graham Rahal terminó tercero al volante del Honda No. 15 de Fifth Third Bank para Rahal Letterman Lanigan Racing, con lo que consiguió su tercer podio de la temporada.

Los compañeros de Arrow McLaren, Pato O'Ward y Christian Lundgaard, finalizaron cuarto y quinto, respectivamente, en los autos Chevrolet No. 5 y No. 7 durante la carrera disputada en la casa de General Motors.

Palou lideró 71 de las 100 vueltas, aunque el triunfo estuvo lejos de ser sencillo. Tomó el liderato de manera definitiva en la vuelta 69, cuando Kirkwood entró por última vez a pits mientras marchaba primero, y conservó la punta en los reinicios de las vueltas 72, 76, 83 y 93 después de que varias banderas amarillas reagruparan al pelotón.