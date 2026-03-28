El PGA Tour se reinventa: habrá ascensos y descensos

Redacción FOX Deportes

El PGA Tour, principal circuito de golf varonil, se reinventa y adoptará un sistema de ascenso y descenso similar al de las ligas de futbol.

En conferencia de prensa, el consejero delegado de la gira, Brian Rolapp, habló de la reconfiguración que debutará en 2028 y que estará “enfocada en la meritocracia”.

La ‘primera división’ será la Championship Series. Contará con 130 jugadores elegibles y torneos de alrededor de 120 participantes. El calendario incluirá entre 23 y 24 eventos de febrero a agosto, cada uno con una bolsa garantizada de 20 millones de dólares.

Cada cita les dará puntos a los golfistas, de acuerdo con su desempeño. Al final de la temporada los 90 que tengan más unidades se mantendrán en la Championship Series y podrán acceder a torneos especiales durante el otoño, en conjunto con la DP World Tour de Europa. Aquellos que estén fuera del límite descenderán.

La ‘segunda división’ será la Challenger Series y contará con 20 eventos, cada uno con 144 jugadores y también con un sistema de puntos. Los mejores 20 de la Challenger Series ascenderán, aunque también existirá una vía rápida para quienes ganen al menos dos torneos del circuito en una misma temporada. Además, un jugador que logre clasificar a un major y lo gane obtendrá el ascenso automático.

Finalmente, el ascenso y descenso no eliminará la escuela de calificación (Q-School) para dar oportunidades de acceder al ecosistema del PGA Tour.