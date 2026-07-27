Vozinha, el arquero senación del Mundial, tendrá que esperar para llegar a Chile

EFE

El arribo a Chile del portero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias 'Vozinha', figura en el Mundial 2026, previsto para este martes se aplazó por retrasos en el papeleo de visado para integrarse a Colo Colo.

El futbolista, de 40 años, tiene previsto volar a Santiago para realizar los exámenes médicos de rigor y firmar el contrato con el club albo, pero los trámites tomarán más tiempo según la prensa chilena.

El VAR salvó a Vozinha del 'blooper' del Mundial

El jugador revelación de la Copa del Mundo, incluido en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, concretó un acuerdo que no ha sido divulgado por el Cacique.

Las informaciones trascendidas de la prensa especializada, no obstante, indican que sería de seis meses y 25 mil dólares mensuales con opción de prolongarlo un año.

El guardameta, que llega libre tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal, habría elegido al club líder de la liga chilena por la posibilidad real de jugar, garantía que no tenía en otros ofrecimientos que veían en su figura la oportunidad del mercadeo de su imagen.

Con sus casi 30 millones de seguidores en Instagram, Vozinha se convirtió en un interés global con sus grandes actuaciones en los partidos del Mundial con un empate sin goles ante la ahora campeona España, y la finalista Argentina contra la que perdió 3-2 en la prórroga de los dieciseisavos de final.

Vozinha sí, Pau Cubarsí, no; así los candidatos al XI ideal del Mundial

Colo Colo comienza a ver el impacto de su llegada con un aumento de 70 mil seguidores, en su cuenta de Instagram, desde el anuncio de su fichaje el pasado viernes al alcanzar los 2,7 millones de ‘followers’.

El posteo en la cuenta de los albos donde le dan la bienvenida batió todos los récords del club, al recibir 1,3 millones de ‘me gusta’, una cifra que ninguna otra publicación siquiera ha rozado.