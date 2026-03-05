Vitinha se planta y le dice "no" al Real Madrid

Héctor Cantú

Vestir la camiseta del Real Madrid sería, para muchos futbolistas, un sueño por alcanzar y no una posición que se pueda rechazar.

Sin embargo, el jugador portugués del PSG, Vitinha, ha demostrado todo lo contrario, pues aunque el equipo merengue, máximo ganador en la historia de la Champions League, ha seguido de cerca sus pasos, él no se siente atraído por el proyecto.

Vitinha rescató a PSG ante Tottenham en la Champions League con un hat-trick

En una entrevista concedida para un canal televisivo, el jugador del PSG consideró un error el salir del equipo parisino, aunque fuera para poner rumbo a España.

“Sería una tontería irme. No creo que sea lo mejor para mí, aquí estoy muy bien en el PSG. Me encanta estar aquí y a mi familia también. Tenemos un grupo fantástico y un entrenador increíble”, sentenció.

Con esta postura, también se hace una crítica indirecta a la posición que asumió en el pasado reciente Kylian Mbappé, quien dejó al PSG con el sueño de conquistar la Champions League con el Real Madrid, un escenario que salió totalmente al revés.

Vitinha se ha convertido en mediocampista de élite en el PSG y bajo el comando de Luis Enrique quien ya suma ocho títulos con el equipo francés.