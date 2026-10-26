Unai Simón conquista el Trofeo Yashin y hace historia

Oscar Sandoval

Unai Simón conquistó por primera vez el Trofeo Yashin y terminó con el reinado de Gianluigi Donnarumma como Mejor Portero del mundo. El español superó en la votación a figuras como David Raya, Thibaut Courtois y Matvey Safonov para quedarse con uno de los reconocimientos individuales más importantes del futbol mundial.

UNAI SIMON IS THE 2026 MEN’S GOALKEEPER OF THE YEAR! The 2026 World Cup winner ??#ballondor pic.twitter.com/U5qzuFo2Rz — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

El guardameta se consolidó como titular indiscutible del Athletic Club cuando estuvo disponible y alcanzó la cima del futbol internacional con la Selección Española. Simón fue una de las piezas fundamentales en la conquista del Mundial 2026, donde sus actuaciones resultaron determinantes para que España levantara el título.

Siete porterías a cero en una misma Copa del Mundo para firmar una actuación histórica bajo los tres postes y convertir su seguridad defensiva en uno de los pilares del campeonato conquistado por la ‘Furia Roja’.

La competencia por el Trofeo Yashin reunió a porteros de primer nivel, entre ellos Thibaut Courtois, Joan García y el ‘Dibu’ Martínez, pero ninguno consiguió superar a Simón en las votaciones. El español pasó de conquistar el Mundial a recibir el máximo reconocimiento individual para un guardameta y abrió un nuevo capítulo en su carrera.