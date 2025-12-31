¡Tres periodos sin poder fichar! Durísima sanción de FIFA a Botafogo

EFE

La FIFA ha impuesto al Botafogo una sanción de tres periodos de fichajes sin poder hacer contrataciones por el caso del argentino Thiago Almada (que ahora milita en el Atlético de Madrid), aunque el club brasileño ha asegurado que está en conversaciones con el Atlanta United para solucionar el caso.

En un mensaje publicado por el club de Río de Janeiro, informa de que "en las últimas semanas, ha mantenido conversaciones constructivas con representantes del Atlanta United, de la MLS, para buscar un acuerdo en relación con el caso de Thiago Almada" después de que el club estadounidense reclamara que no había percibido parte del monto pactado en el traspaso.

Botafogo anunció con bombo y platillo a Martín Anselmi Anselmi dirigirá al 'Fogao' las próximas dos temporadas

"Las conversaciones se suspendieron debido al receso de fin de año y se reanudarán pronto. Botafogo espera resolver el asunto antes o al inicio del mercado de fichajes. El club estará muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026", asegura la entidad brasileña.

Thiago Almada llegó al Botafogo procedente del Atlanta United en 2024 y en enero de 2025 se incorporó cedido al Olympique de Lyon francés. Tras acabar la cesión, en junio de ese año, fue traspasado al Atlético de Madrid.