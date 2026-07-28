Publicación: martes 28 de julio de 2026

Reuters

Tras un Mundial para el olvido, Túnez cambia otra vez de entrenador

Moin Chaabani firmó hasta 2030 para liderar la reconstrucción de la selección.

La Federación Tunecina de Futbol (FTF) anunció el martes que nombró a Moin Chaabani seleccionador nacional hasta 2030, en reemplazo del francés Hervé Renard, quien dirigió los dos últimos partidos de la fase de grupos del Mundial de 2026, tras el cese de Sabri Lamouchi a raíz de la derrota por 5-1 ante Suecia en el primer juego.

"El comité ejecutivo de la Federación Tunecina de Futbol (…) ha nombrado un nuevo cuerpo técnico para la selección absoluta, encabezado por Moin Chaabani, con un contrato de cuatro años", informó la FTF en un comunicado.

Tras la marcha de Lamouchi, Renard no pudo frenar la racha negativa, y Túnez sufrió derrotas ante Japón y Países Bajos, por 4-0 y 3-1 respectivamente. Fue la primera vez que Túnez perdió todos sus partidos en un Mundial.

¿Para eso cambiaron al técnico? Túnez, 7 goles recibidos en un partido y medio

Túnez despidió a su entrenador tras la derrota 5-1 contra Suecia y Hervé Renard tomó el puesto para este partido.
Pero apenas a los 4 minutos del partido en Monterrey, ya estaba perdiendo 1-o.
Y al 31', el partido ya estaba 2-0. Los goles fueron de Kamada y Hueda.
Juntando todo el partido pasado y el primer tiempo de ahora, Túnez ya lleva 7 goles en contra (y 1 favor) en un juego y medio del Mundial.
Así se vivió el festejo de Japón y la pesadilla de Túnez en el primer tiempo del partido 1,000 en la historia de los Mundiales.
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Chaabani, de 45 años, dejó el club marroquí Renaissance de Berkane a principios de este mes tras guiarlo a su primer título de liga nacional en la temporada 2024/25 y a la conquista de la Copa de la Confederación de la CAF de 2025.

Chaabani, que ganó dos títulos de la Champions League de la CAF con el club tunecino Esperance, se hará cargo de una selección nacional por primera vez.

Túnez ha nombrado a siete seleccionadores desde 2024 y comenzará en septiembre su campaña de clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027, en la que se enfrentará a Uganda, Libia y Botsuana en el Grupo H.

En solo 7 minutos, Países Bajos lo resolvió todo ante Túnez

Con un 'autogolazo' de Ellyes Skhiri (3') y una gran definición de Brian Brobbey (7'), Países Bajos se puso adelante 2-0.
Fácilmente, el equipo neerlandés está sellando el primer lugar del Grupo F.
Con un autogol, Túnez recibió su tanti número 11 en el Mundial.
Países Bajos lo ganaba 2-1 antes de la hora de juego.
Países Bajos lo ganaba 2-1 antes de la hora de juego.
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