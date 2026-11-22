Reuters

El arquero del Real Madrid Thibaut Courtois afirmó el lunes que será difícil que un arquero vuelva a ganar el Balón de Oro.

El exinternacional de la antigua Unión Soviética Lev Yashin sigue siendo el único portero que ha ganado el premio en sus 70 años de historia, tras quedar en primera posición en la votación de 1963.

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El belga Courtois se encuentra entre los mejores de su generación en su posición, pero aún no se ha acercado a hacerse con este trofeo individual.

"(El alemán Manuel) Neuer estuvo cerca en 2014 y quedó tercero", declaró Courtois en una rueda de prensa. "Creo que en el año 2022 esperaba estar más arriba. Karim (Benzema) lo merecía, pero yo creo que yo debía estar más arriba".

Courtois ganó el premio Yashin en 2022 como mejor arquero, pero su séptimo puesto ese año fue su mejor clasificación en el Balón de Oro. Desde Yashin, solo cinco porteros han quedado entre los tres primeros en la votación del Balón de Oro.

Neuer fue el último en lograrlo en 2014, precedido por los italianos Gianluigi Buffon y Dino Zoff, el checo Ivo Viktor y el alemán Oliver Kahn en dos ocasiones.

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"Escuchas a periodistas y dicen que los porteros tienen el Yashin", comentó Courtois. "Lo entiendo, es difícil, nosotros nos podemos lucir, pero en el último minuto puede marcar (Kylian) Mbappé. Y la gente se va a acordar de eso".

Courtois señaló que los porteros suelen estar entre los que más ganan en sus clubes, lo que refleja que se valora más esa posición dentro del juego.

"No sé qué tendría que hacer un portero para ganarlo", afirmó. "Yo en un equipo con Vini (Vinicius Jr), Jude (Bellingham), Kylian, Arda (Güler), (Yan) Diomandé... ¿cómo me van a votar a mí?.

Desde que el defensa italiano Fabio Cannavaro ganara el premio en 2006, 17 de los 19 Balones de Oro masculinos se han otorgado a jugadores de ataque.