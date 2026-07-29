Sepp Blatter critica duramente el plan comercial de la FIFA

Reuters

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, criticó el miércoles los planes del organismo rector del futbol de crear una unidad de 20,000 millones de dólares para gestionar el Mundial, afirmando que el torneo no es un activo comercial que pertenezca a unos pocos ejecutivos.

"El futbol no pertenece a ninguna persona ni a ninguna institución. Pertenece a la gente", dijo Blatter a Reuters.

"Si la FIFA se transformara en una estructura corporativa con ánimo de lucro, perdería su alma", añadió Blatter, quien fue presidente de la FIFA durante 17 años hasta 2015.