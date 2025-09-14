Samuel Umtiti y un retiro temprano del futbol profesional

Héctor Cantú

El internacional francés, Samuel Umtiti, ha sorprendido al mundo entero al anunciar su retiro del futbol profesional a sus 31 años de edad.

Samuel ha tomado la decisión y la ha comunicado a través de sus redes sociales donde dejó en claro que no se arrepiente de nada.

Il y a tout juste 10 ans @samumtiti célébrait la #SaintValentin avec une demi-volée en lucarne absolument mémorable 🙌😘



𝘽𝙤𝙣𝙣𝙚 𝙛𝙚̂𝙩𝙚 𝙖̀ 𝙩𝙤𝙪𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙢𝙤𝙪𝙧𝙚𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙡'𝙊𝙇 ❤💙 pic.twitter.com/yMxDiKOghS — Olympique Lyonnais (@OL) February 14, 2023

“Después de una intensa carrera con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós. Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada”, escribió.

La selección francesa también ha enviado un mensaje ante la decisión, agradeciendo los años en lo que defendió la camiseta gala.

“Bravo por una grandiosa carrera, Sam. Gracias por todo lo que le diste al equipo francés”, publicó la selección en sus redes sociales.

Notre Champion du monde 2018, Samuel Umtiti, a choisi de raccrocher les crampons à l’âge de 31 ans 🥹💫



Bravo pour ta grande carrière Sam’ et merci pour tout ce que tu as donné à l’Équipe de France 🙏💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UkXD2S72nm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 15, 2025

Durante su carrera, Samuel Umtiti defendió las camisetas del Lyon, Barcelona, Lecce y Lille.

Con la selección francesa levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018 con la selección absoluta y la Copa del Mundo sub 20 en 2013.