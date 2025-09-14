Héctor Cantú
Samuel Umtiti y un retiro temprano del futbol profesional
El francés anunció el fin de su carrera como profesional
El internacional francés, Samuel Umtiti, ha sorprendido al mundo entero al anunciar su retiro del futbol profesional a sus 31 años de edad.
Samuel ha tomado la decisión y la ha comunicado a través de sus redes sociales donde dejó en claro que no se arrepiente de nada.
Il y a tout juste 10 ans @samumtiti célébrait la #SaintValentin avec une demi-volée en lucarne absolument mémorable 🙌😘— Olympique Lyonnais (@OL) February 14, 2023
𝘽𝙤𝙣𝙣𝙚 𝙛𝙚̂𝙩𝙚 𝙖̀ 𝙩𝙤𝙪𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙢𝙤𝙪𝙧𝙚𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙡'𝙊𝙇 ❤💙 pic.twitter.com/yMxDiKOghS
“Después de una intensa carrera con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós. Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada”, escribió.
La selección francesa también ha enviado un mensaje ante la decisión, agradeciendo los años en lo que defendió la camiseta gala.
“Bravo por una grandiosa carrera, Sam. Gracias por todo lo que le diste al equipo francés”, publicó la selección en sus redes sociales.
Durante su carrera, Samuel Umtiti defendió las camisetas del Lyon, Barcelona, Lecce y Lille.
Con la selección francesa levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018 con la selección absoluta y la Copa del Mundo sub 20 en 2013.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT