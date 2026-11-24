Redacción FOX Deportes

Pep Guardiola tiene claro cuál quiere que sea su próximo desafío como entrenador: dirigir una selección nacional. El técnico español reveló que rechazó la oportunidad de hacerse cargo de Italia este año, una decisión que tomó porque consideraba que había llegado el momento de alejarse de los banquillos y tomarse un descanso.

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Guardiola mantuvo conversaciones con la Federación Italiana de Futbol (FIGC), pero explicó que la propuesta llegó en un momento en el que necesitaba hacer una pausa en su carrera. Aunque reconoció que dirigir a Italia habría sido un honor, el entrenador español decidió priorizar su descanso antes de asumir un nuevo proyecto.

“Hablé con ellos. Es la primera vez que hablo de esto, pero me avergüenza decirle que no a un país como Italia. Es uno de mis mayores honores que me consideraran para entrenar a Italia, pero sentí que tenía que parar”, declaró Guardiola durante una entrevista con Romario, su excompañero en Barcelona.

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“Si hubiera ocurrido uno o dos años antes, probablemente lo habría aceptado. Pero cuando Paolo Maldini y Leonardo, a quienes aprecio mucho, se pusieron en contacto conmigo, me encontraba en un momento en el que, sencillamente, tenía que dejarlo”, añadió el técnico, quien dejó claro que el momento de la propuesta fue determinante para rechazarla.

“No sé cuánto tiempo estaré fuera”, reconoció Guardiola, quien aseguró que volverá a dirigir cuando su instinto le indique que es “el momento adecuado”. Aunque todavía no tiene una fecha definida para regresar, su intención es dar el salto al futbol internacional y dirigir una selección nacional.