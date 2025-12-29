Nigeria y Túnez, a octavos de final de la Copa Africana

EFE

Las selecciones de Nigeria y Túnez certificaron su clasificación a octavos de final de la Copa Africana de Naciones (CAN) como primero y segundo del Grupo C, respectivamente, mientras que Tanzania obtuvo uno de los billetes como mejor tercero, superando a Angola y con Uganda, el cuarto equipo del grupo, eliminada.

Nigeria no dio opción a Uganda, que buscaba entrar también en el tercer puesto, y venció por 3-1. Mientras que, Tanzania, obtuvo un valioso punto con el empate 1-1 ante Túnez, ya que se queda con uno de los billetes para octavos en detrimento de Angola, que queda fuera.

Con la clasificación y la primera plaza del grupo ya garantizada, el seleccionador nigeriano, Eric Chelle, dio descanso a varios jugadores habituales, como los delanteros Ademola Lookman o el 'sevillista' Akor Adams, ambos titulares en las dos primeras jornadas, y la novedad de Samu Chukwueze como interior diestro, más cerca de la base de la jugada.

Sin Lookman ni Adams, la responsabilidad ofensiva de Nigeria volvió a estar en las botas de Victor Osimhen, que estuvo cerca de marcar gol en el primer minuto del partido. El delantero del Galatasaray regaló una gran oportunidad a Paul Onuachu, que no acertó ante el veterano meta ugandés Denis Masinde Onyango. Sin embargo, prácticamente en la jugada posterior, Onuachu no perdonó un pase atrás de Dele-Bashiru y esta vez sí marcó el 1-0 en el minuto 28.

Onyango, con molestias en la primera mitad, tuvo que ceder su sitio al portero suplente Salim Magoola, que vio la roja por una mano fuera del área en el minuto 56. La expulsión provocó la entrada del tercer guardameta del equipo, Nafian Alionzi, que poco pudo hacer ante el doblete de Raphael Onyedika en el 2-0 y el 3-0. Con todo prácticamente decidido y en inferioridad numérica, Uganda se despidió del torneo con un gran gol de Rogers Mato.

Por otro lado, en un partido carente de grandes ocasiones, el tunecino Ismael Gharbi aprovechó un penalti para poner a los suyos por delante al filo del descanso ante Tanzania.

El paso por vestuarios revitalizó los ánimos de Tanzania, que en el 48 puso de nuevo la igualdad en el marcador con el gol de Feisal Salum, en una de sus pocas oportunidades claras. Con el empate final 1-1, los tanzanos superaron a Angola en la clasificación de mejores terceros del torneo por el criterio de goles a favor, tres a favor de Tanzania por dos a favor de Angola, y estarán en los octavos de final, donde jugarán contra uno de los equipos más fuertes del campeonato.

Por su parte, Túnez, con cuatro puntos, accederá a las eliminatorias como segunda de grupo, sólo por detrás de Nigeria.