Neymar, queda fuera dos partidos por la 'Ley Vinícius'

Héctor Cantú

El brasileño Neymar fue sancionado con dos partidos de suspensión después de cubrirse la boca durante un encuentro del campeonato brasileño.

La llamada ‘Ley Vinícius’ fue aplicada al delantero del Santos, quien había sido expulsado al minuto 45 del partido del sábado pasado, en el que su equipo empató ante Bahía.

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Según el acta arbitral, después de recibir la tarjeta roja, Neymar se acercó al banquillo rival y se dirigió a algunos de sus integrantes mientras se cubría la boca.

Esta conducta, de acuerdo con el reglamento, le valió un partido adicional de suspensión, que se sumó al castigo correspondiente por la expulsión.

Aunque la defensa del futbolista argumentó que se trató de un gesto instintivo y que no correspondía aplicar la normativa, las autoridades desestimaron sus argumentos y mantuvieron la sanción.

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La 'Ley Vinícius' o también conocida como 'Ley Prestianni' castiga las conductas de los futbolistas que se tapan la boca con el ánimo de poder insultar o agredir verbalmente a cualquier otro compañero de profesión.

De esta manera, Neymar se perdería los encuentros del Santos ante Palmeiras y Bragantino, dos compromisos en los que su equipo no podrá contar con el delantero brasileño.