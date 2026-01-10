Marruecos jugará la final de la Copa Africana de Naciones

Héctor Cantú

La Selección de Marruecos mantiene vivo el sueño de poder coronarse en casa como el nuevo campeón de África, luego de conseguir su boleto a la final en tanda de penales.

Aunque la selección marroquí intentó ponerle ritmo al juego y llevó la voz cantante del encuentro, el equipo no tuvo la certeza necesaria para perforar el arco nigeriano.

Por su parte, las Águilas Verdes decidieron esperar a su contrincante para poder asestar un golpe al contragolpe con los futbolistas letales con Lookman y Osimhen.

Sin embargo, ninguna de las dos apuestas rindió frutos y no hubo daño alguno en el tiempo regular.

En el tiempo suplementario tampoco hubo posibilidades claras para poder cambiar la dinámica y por momentos se percibió que ambos combinados buscaron llevar el barco al puerto de la tanda de penales.

Desde el paredón, el equipo marroquí se llevó los mejores dividendos con las anotaciones de El Aynaoui, Ben Seghir, Hakimi y En-NesyrI, quienes compusieron el fallo en el segundo penal de Igamane.

For glory. For history. For Africa.

Two came all this way. 🇲🇦🇸🇳



This is the #TotalEnergiesAFCON2025 final. pic.twitter.com/ZUuGpeu2og — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 14, 2026

Por el lado nigeriano, marcaron en el penalti 1 y 3 Onuachu y Dele-Bashiru, respectivamente y fallaron Chukwueze y Onyemaechi para sentenciar la eliminatoria de las Super Eagles.

El partido por el título enfrentará a Senegal, que dio la sorpresa al eliminar a Egipto y al local Marruecos que levantó el título en un lejano 1976.