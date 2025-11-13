Lionel Messi deslumbra en el amistoso contra Angola

Reuters

Los goles y las asistencias de Lionel Messi y Lautaro Martínez le dieron al seleccionado de futbol de Argentina una victoria el viernes por 2-0 como visitante sobre Angola, en un partido amistoso de preparación para el Mundial de 2026.

"Messi, Messi", vitorearon los aficionados del astro argentino al dejar el campo de juego reemplazado en los últimos minutos.

El encuentro disputado en el estadio Nacional 11 de Noviembre de Luanda, capital de Angola, se organizó en el marco de las festividades por los 50 años de la independencia del país africano.

En el terreno de juego, después de unos primeros minutos de asedio del conjunto local, Messi llevó peligro en dos ocasiones con un remate que tapó el meta Hugo Marques y otro que salió desviado a los 18 y 38 minutos.

El gol de Argentina llegó sobre el final del primer tiempo gracias a un potente remate cruzado de Lautaro Martínez a los 43 minutos, luego de un pase filtrado de Messi.

En la etapa complementaria, en un juego con pocas oportunidades frente a las porterías, Messi anotó su propio tanto a los 80 minutos con asistencia de Martínez, invirtiendo los roles del primer gol.

Luego de su conquista, el delantero de Inter Miami salió reemplazado por Gianluca Prestianni. Ante la ovación del público local, levantó sus brazos y agradeció con aplausos.

La ‘Albiceleste’ volverá a jugar en la próxima Fecha FIFA de marzo con España y Francia como posibles rivales, según reportes de la prensa argentina.