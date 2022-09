Las 5 'must' para arrancar la semana

La Fecha FIFA representa para algunos futbolistas la última oportunidad para conseguir un boleto al Mundial. No obstante, para otros ha sido un auténtico viacrucis, pues ha representado lesiones que ponen en peligro su lugar en Catar 2022.

Algunos han conseguido que el parón internacional sea una especie de casting previo al mercado invernal.

Estas son las 5 noticias que debes saber para comenzar la semana:

Ronald Araújo rumbo al quirófano

El defensa central salió al minuto 1 en el amistoso entre Uruguay e Irán, luego de sentir molestias en el muslo. Tras las pruebas se determinó que sufrió una rotura del tendón del aductor largo de la pierna derecha por lo que se someterá a una operación con la esperanza de que pueda recuperarse en tiempo para asistir al Mundial. Cabe señalar que el Barcelona recibirá 20,458 euros al día por parte de la FIFA, esto como parte del Programa de Protección de jugadores.

Antoine Griezmann y la Juventus

Aunque Barcelona y Atlético de Madrid aún no llegan a un acuerdo respecto al monto a cubrir tras la cesión de Antoine Griezmann, todo indica que su futuro está en la Serie A. La Gazzetta dello Sport anuncia que la Juventus está pendiente del delantero, pues podría convertirse en ‘Bianconero’ el próximo verano.

El futuro de David de Gea

El portero titular de Manchester United podría estar ante su última temporada en Old Trafford. De acuerdo con The Telegraph, el sueldo mensual del español (400 mil euros) se ha convertido en una carga para los ‘Red Devils’ pues la nómina ha tenido un aumento del 19% respecto a la temporada pasada. Por ello, la directiva no ha definido si activará la cláusula de renovación o lo dejará libre en el mercado de invierno.

México enfrentará a Colombia

Tras derrotar por la mínima a Perú, la Selección Mexicana tiene otro amistoso en puerta. El martes 27 de septiembre se medirá a Colombia en el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers. El 'Tri' se ha enfrentado a los 'Cafeteros' en 26 ocasiones, con récord de 10 ganados, 9 empatados y 7 perdidos. El encuentro es clave para quienes buscan un lugar en la convocatoria de Gerardo Martino para el Mundial.

Continúa la Nations League

La Jornada 6 de la Nations League sigue su curso. Inglaterra, condenada al descenso, se medirá a Alemania. Portugal y España definirán al ganador del Grupo 2; Hungría e Italia se disputan el primer sitio del Sector 3, mismo caso que Noruega y Serbia en el 4.