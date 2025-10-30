Lanús selló su boleto para la final de la Copa Sudamericana

EFE

Lanús aseguró su pase a la final de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 1-0 a Universidad de Chile en La Fortaleza, tras empatar 2-2 en la ida. El único gol del encuentro fue de Rodrigo Castillo, en un partido intenso que definió la serie a favor del conjunto argentino. Con este resultado, el “Granate” vuelve a disputar una final continental después de cinco años.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski mostró solidez defensiva y aprovechó su localía para mantener la ventaja global. La hinchada celebró un nuevo paso histórico, recordando las conquistas de 2013 y la final alcanzada en 2020. Lanús buscará ahora coronar una campaña que lo tuvo entre los más consistentes del certamen.

Su rival será Atlético Mineiro, que eliminó a Independiente del Valle en la otra semifinal. El conjunto brasileño llega con una plantilla experimentada y con la ambición de conquistar por primera vez este torneo. Será un duelo entre dos equipos con estilos opuestos: la solidez argentina frente al poder ofensivo de Brasil.

La final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. Todo apunta a que el escenario será el Estadio General Pablo Rojas, conocido como “La Nueva Olla”. Lanús buscará su segundo título en la competencia y Atlético Mineiro, su primera consagración, en un cierre que promete intensidad y emociones fuertes.