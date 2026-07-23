La selección de Colombia se mantiene bajo la mano de Néstor Lorenzo

EFE

La Federación Colombiana de Fútbol anunció el jueves la renovación del contrato del director técnico argentino Néstor Lorenzo al frente de la selección masculina de mayores, tras una reunión de su Comité Ejecutivo celebrada en Bogotá.

Lorenzo, de 60 años y quien dirige al combinado nacional desde 2022, clasificó a Colombia al Mundial 2026 y logró el subcampeonato de la Copa América 2024, además de un invicto de 28 partidos durante su gestión, según indicó la Federación en un comunicado.

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Colombia clasificó a la Copa del Mundo 2026 tras finalizar en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas, con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas en 18 jornadas, marcando su regreso al Mundial tras su ausencia en Qatar 2022.

En el reciente Mundial disputado en México, Estados Unidos y Canadá, Colombia avanzó hasta octavos de final, instancia en la que perdió por penales 4-3 ante Suiza después de un empate 0-0 durante el tiempo de prórroga.

Previamente, en la fase de grupos, la selección cafetera venció 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a la República Democrática del Congo y empató sin goles con Portugal. En dieciseisavos de final superó 1-0 a Ghana.

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Bajo la dirección de Lorenzo, la "tricolor" ha disputado un total de 51 encuentros entre partidos oficiales y amistosos, con un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas, de acuerdo con cifras de la Federación.

"Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección", señaló el organismo en el comunicado.