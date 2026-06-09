Publicación: jueves 11 de junio de 2026

Héctor Cantú

Inauguran la calle 'Thierry Henry' en Nueva York

El astro francés recibe un homanaje histórico y en vida

A unas horas de que ruede la pelota en el Mundial 2026 organizado en conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá, una de las leyendas de la FIFA ha recibido un reconocimiento histórico.

Se trata del delantero francés Thierry Henry, uno de los jugadores que fueron campeones del mundo y que militaron en el futbol de los Estados Unidos en la MLS.

El campeón en Francia 1998, ha visto cómo se inauguraba una calle en la Gran Manzana con su nombre, en pleno corazón de Nueva York.

Se trata de la calle 50 Oeste y la Sexta Avenida, la cual ha recibido el nombre temporal, del histórico futbolista galo.

Este se hja convertido en la primera persona con vida que recibe un homenaje de esta índole apenas unos días antes de que Francia debute en la Copa del Mundo ante Irak en el Estadio Filadelfia.

¡Más que Thierry Henry! Mohamed Salah, despidiéndose a lo grande de Liverpool

Liverpool venció 4-1 a Ipswich Town, en un partido muy especial para Mohamed Salah,
El egipcio recibió por derecha y pese al poco ángulo convirtió su gol número 100 en Anfield (el 2-0 parcial al 35').
Este gol marcó un doble hito, pues de paso llegó a 176 goles en la Premier League y superó los 175 del legendario Thierry Henry.
Salah ahora es el séptimo máximo goleador en la Premier.
Liverpool lidera el torneo con 53 puntos, seis más que el Arsenal (2°).
Salah había dicho que esta era su última temporada en el Liverpool y por lo pronto se está despidioendo a lo grande.
Salah en la vicroria contra el Ipswich Town.

Henry jugó cinco temporadas en el futbol de los Estados Unidos en los que jugó 135 partidos, dejando una huella imborrable de 52 goles y 49 asistencias.

El nombre de Henry regresará a la normalidad el próximo 1 de noviembre en la ciudad donde Henry ha vivido en los últimos años.

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