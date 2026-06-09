Inauguran la calle 'Thierry Henry' en Nueva York

Héctor Cantú

A unas horas de que ruede la pelota en el Mundial 2026 organizado en conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá, una de las leyendas de la FIFA ha recibido un reconocimiento histórico.

Se trata del delantero francés Thierry Henry, uno de los jugadores que fueron campeones del mundo y que militaron en el futbol de los Estados Unidos en la MLS.

French soccer icon and former New York Red Bulls star Thierry Henry is honored in New York ahead of the FIFA World Cup pic.twitter.com/sfL9ktJKDM — FOX Sports (@FOXSports) June 10, 2026

El campeón en Francia 1998, ha visto cómo se inauguraba una calle en la Gran Manzana con su nombre, en pleno corazón de Nueva York.

Se trata de la calle 50 Oeste y la Sexta Avenida, la cual ha recibido el nombre temporal, del histórico futbolista galo.

Este se hja convertido en la primera persona con vida que recibe un homenaje de esta índole apenas unos días antes de que Francia debute en la Copa del Mundo ante Irak en el Estadio Filadelfia.

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Henry jugó cinco temporadas en el futbol de los Estados Unidos en los que jugó 135 partidos, dejando una huella imborrable de 52 goles y 49 asistencias.

El nombre de Henry regresará a la normalidad el próximo 1 de noviembre en la ciudad donde Henry ha vivido en los últimos años.