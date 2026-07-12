Folarin Balogun se une a Klutch Sports, misma agencia de LeBron James

Redacción FOX Deportes

El delantero estrella de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, dio un golpe sobre la mesa al unirse formalmente a Klutch Sports Group.

El atacante del Monaco tomó esta decisión tras consolidarse por completo en la élite del futbol internacional. Su incorporación al prestigioso grupo norteamericano marca una nueva etapa en su ascendente y exitosa carrera profesional.

Con esta firma, Balogun pasa a formar parte del selecto imperio deportivo comandado por su máxima figura y pilar, LeBron James. La estructura global estará bajo la dirección de Rich Paul, fundador y presidente de la poderosa agencia. El delantero compartirá representación en la cúspide con superestrellas mundiales como Anthony Davis y Jalen Hurts.

My debut World Cup… it hurts to wait 4 years to compete at the highest level our sport has to offer. I want to say sorry to our fans it was not good enough when it mattered most and we let you down



Soccer in America will only become bigger the belief, the talent, and the… pic.twitter.com/Wgk4bnpunV — Balogun (@balogun) July 8, 2026

El atacante norteamericano llega a una división de futbol que ha crecido de forma masiva tras la adquisición de la firma ROOF. Gracias a esta agresiva expansión comercial, el jugador comparte estructura con más de 130 futbolistas profesionales en el viejo continente. En esta selecta lista destacan figuras de la talla de Kai Havertz, Virgil van Dijk y Serge Gnabry.

Estar con Klutch podría representar un salto estratégico crucial y un impulso comercial sin precedentes para el joven futbolista. La enorme influencia de la agencia abre las puertas a negociaciones de altísimo valor en los mercados más competitivos. Este movimiento facilitará exponencialmente su proyección mediática y su futuro deportivo.