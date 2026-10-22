Federico Valverde reaparece en la lista de Uruguay

EFE

Federico Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araujo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira y Giorgian de Arrascaeta destacan en la lista previa de 42 jugadores que ha reservado Diego Forlán para el partido amistoso que la selección de Uruguay jugará el 13 de noviembre contra la de Argentina en Buenos Aires.

La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), que busca rival para el segundo partido amistoso en noviembre, divulgó hoy la lista de 42 futbolistas elegidos por el seleccionador interino que incluye a Valverde, quien se perdió por lesión los pasados amistosos contra Japón, Corea del Sur e India, que sirvieron de estreno a Forlán en el banquillo.

Dentro de los reservados también destacan el defensor de Toluca Federico Pereira y del delantero de Philadelphia Union Bruno Damiani, quienes no habían aparecido en la anterior lista de Forlán.

Así fue la primera victoria de Diego Forlán con Uruguay

Repiten los defensores de Villarreal Santiago Mouriño y de Cagliari Juan Rodríguez, el centrocampista de Betis Facundo Bernal y los atacantes de Getafe Martín Satriano y de Bournemouth Álvaro Rodríguez.

Satriano fue convocado para disputar los últimos amistosos de la ‘Celeste’, pero no pudo sumar minutos por una lesión, al tiempo que el exjugador de Real Madrid no fue convocado por Forlán.

Por el momento no está confirmado el rival del segundo partido que jugará la 'Celeste'.