EFE

El campeón de la edición 25 de la Copa Sudamericana, que se definirá este sábado entre Atlético Mineiro y Boca Juniors en Barranquilla, recibirá 10 millones de dólares, mientras que el perdedor obtendrá 2,5 millones, cifras que se suman a la millonaria bolsa que ambos equipos engordaron a lo largo del torneo.

El premio gordo supone una cifra récord para esta competición que fue creada el 28 de agosto de 2002.

Se trata del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica y heredero de competiciones ya desaparecidas como la Copa Conmebol, la Copa Mercosur y la Copa Merconorte.

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Este año el campeón recibirá 4,5 millones de dólares más de los que obtuvo en 2025 Lanús al conquistar el torneo en Asunción. El subcampeón también verá incrementado su premio, pasando de 2 millones de dólares a 2,5 millones.

Esta temporada, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) elevó el total de sus premios por participar en esta competencia hasta los 84,67 millones de dólares.

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Los equipos obtuvieron 300.000 dólares por participar en la fase de grupos, 500.000 por acceder a los 'playoffs', 600.000 por los octavos, 700.000 por los cuartos y 800.000 por las semifinales, así como 125.000 al mérito deportivo, es decir por cada partido ganado en la fase de grupos.

"Este crecimiento transforma a los clubes en organizaciones más fuertes, con mejor infraestructura, mayor competitividad, calidad en los espectáculos, más audiencia, nuevos patrocinadores y un crecimiento exponencial año tras año", justificó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.