Erling Haaland se tomó una fotografía con su gran ídolo Michael Jordan

Hiram Marín

Erling Haaland sorprendió a sus seguidores este 31 de julio al publicar en sus redes sociales una fotografía junto a la leyenda del baloncesto Michael Jordan.

El delantero noruego acompañó la emblemática imagen con la frase "No hace falta descripción", reflejando el impacto del imprevisto encuentro entre dos de las figuras más destacadas del deporte actual y contemporáneo.

Michael Jordan es un ídolo indiscutible y uno de los grandes referentes deportivos para el atacante del Manchester City.

No caption needed pic.twitter.com/gvQQbQry45 — Erling Haaland (@Erling) July 31, 2026

La admiración del noruego por la mítica figura de los Chicago Bulls ha sido evidente en diversas ocasiones, por lo que inmortalizar este momento junto a uno de sus héroes de la infancia representó un hito personal muy especial.

La imagen acumuló millones de reacciones a los pocos minutos de ser compartida en plataformas digitales por todo el mundo. Los fanáticos destacaron la gran relevancia histórica de ver juntos a la máxima estrella del futbol actual y al considerado mejor baloncestista de todos los tiempos.