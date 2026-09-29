¡Diferencia millonaria! La figura de EE.UU. vale el doble que la de Chile

Héctor Cantú

Estados Unidos y Chile chocarán en partido amistoso por undécima ocasión en la historia en medio de una larga fecha FIFA, la primera posterior al Mundial 2026.

Han pasado ocho años desde la última vez que ambas selecciones se vieron las caras. Desde entonces, mucho ha cambiado, especialmente el valor de mercado de las principales figuras de cada equipo.

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Estados Unidos lleva ventaja con una plantilla valuada en 246.8 MDE, casi 2.8 veces los 87.5 MDE de Chile. La exportación de jóvenes talentos a Europa es una de las razones detrás del crecimiento en el valor de mercado de ‘Las Barras y las Estrellas’.

Mientras el conjunto sudamericano cuenta con nueve jugadores en Europa, la Selección Estadounidense tiene hasta el momento a 14 futbolistas en el ‘Viejo Continente’.

Uno de ellos es Malik Tillman, el jugador con mayor valor de mercado del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, con una cotización de 30 MDE.

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Por parte de Chile, Darío Osorio, del Crystal Palace, encabeza la lista de los futbolistas más valiosos de la plantilla comandada por Nicolás Córdova.

Chile buscará aumentar su balance positivo ante Estados Unidos. Antes de este encuentro, el historial registra cinco victorias para los sudamericanos, tres empates y tres triunfos para ‘Las Barras y las Estrellas’.

La Roja llega a este encuentro con cuatro victorias en sus últimos seis partidos, cifra que le convierte en un rival de cuidado para un equipo estadounidense que sigue buscando su techo.