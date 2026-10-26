Pere Romeu se consagra como el Mejor Entrenador femenino

Karla Villegas Gama

Pere Romeu recibió el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador de futbol femenino en la gala del Ballon d'Or 2026. El español condujo al Barcelona a una temporada histórica, en la que conquistó la Liga F, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League.

Tras recibir el trofeo, Romeu dijo estar “superagradecido con las jugadoras y el staff, porque hay que darle valor a toda la gente que está con nosotros. Me gustaría que pudiésemos estar todos aquí. Siento el premio totalmente colectivo”.

PERE ROMEU IS THE WOMEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor pic.twitter.com/XbAgHn6h0r — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

El conjunto dirigido por Romeu terminó la temporada con 42 victorias, tres empates y una derrota en 46 partidos. Además, marcó 187 goles y encajó únicamente 20.

Romeu asumió el cargo en 2024, después de haber sido asistente de Jonatan Giráldez. En sus primeras dos temporadas como entrenador principal, conquistó siete títulos con el Barcelona.

El reconocimiento refleja la continuidad del proyecto blaugrana después de la salida de Giráldez. Romeu mantuvo al Barcelona entre los equipos más exitosos del futbol femenino europeo y conquistó su primera Champions League como entrenador principal.