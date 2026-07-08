Misa Rodríguez cambia el Real Madrid por el Arsenal

Reuters

La portera española Misa Rodríguez, capitana del Real Madrid la temporada pasada, fichó por el Arsenal como agente libre tras seis años en el club español, dijo el miércoles el equipo de la Women’s Super League.

Rodríguez habría firmado con el Arsenal un contrato de tres años, con la opción de prorrogarlo por un año más, según medios.

La futbolista canaria ha representado a España en 24 ocasiones y formó parte de la plantilla que ganó el Mundial en 2023 y la Nations League al año siguiente.

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Rodríguez, de 27 años, disputó 215 partidos con el Real Madrid a lo largo de seis temporadas.

"Estoy muy contenta, muy orgullosa de formar parte de este gran club y la verdad es que tengo muchas ganas de conocer a todas mis compañeras y de que empiece la pretemporada", dijo Rodríguez.

El Arsenal, que terminó segundo por detrás del Manchester City la temporada pasada, iniciará su campaña en la Super League cuando la competición arranque en septiembre.