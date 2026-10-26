México supera el filtro de la FIFA para el Mundial Femenino 2031

Reuters

Dos candidaturas conjuntas para los Mundiales femeninos de 2031 y 2035 han cumplido los requisitos mínimos de organización y se someterán a la aprobación del Congreso Extraordinario de la FIFA, informó el miércoles la entidad.

La candidatura para 2031 es una propuesta conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, que presentó 20 estadios en 20 ciudades sede y obtuvo una puntuación global de 4,4 sobre 5.

Maribel Dominguez scored Mexico's first-ever #FIFAWWC goal in style! ?? https://t.co/NXPCOs8zOl — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 9, 2026

La candidatura conjunta para 2035, presentada por Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, propuso 19 estadios en 15 ciudades sede y obtuvo una puntuación global de 4,3 sobre 5

La edición de 2031 contará por primera vez con la participación de 48 selecciones. La de 2035 mantendrá el mismo formato, con 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, seguidos de una fase eliminatoria que comenzará con los 32 clasificados a la segunda fase.

El Congreso Extraordinario de la FIFA se celebrará el 23 de noviembre.

La próxima edición de la Copa del Mundo Femenina se celebrará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en Brasil.