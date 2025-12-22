Los mejores goles de la liga femenil de España

EFE

Aitana Bonmatí, Olga Carmona y Clàudia Pina anotaron algunos de los mejores goles de la Liga F en el 2025, tal y como publicó la competición este lunes en un recopilatorio con los tantos más destacados del año.

Entre los 9 goles que publicó la Liga F, sobresalen el de la exmadridista y actual jugadora del PSG Carmona (contra el Athletic Club, Jornada 20) con un disparo desde tres cuartos de campo con la portera adelantada, además del de Bonmatí, del Barcelona, tras un remate acrobático en el área ante el DUX Logrono en la tercera jornada.

Cuando ganas 3 Ballons d'Or te puedes dar ciertos lujos

También destacaron las internacionales por España Pina (Barcelona) y Edna Imade (Real Sociedad, vistiendo la del Granada en el momento del tanto), con dos grandes golpeos desde el costado izquierdo de la frontal del área con dirección a la escuadra más lejana.

Una lista de mejores goles del 2025 que completan Salma Paralluelo (Barcelona, contra el Atlético de Madrid, de tacón), Aira Agirrezabala (Real Sociedad, ante el Real Madrid, volea), Isina Corte (DUX Logrono, contra el Deportivo, de tacón), Nerea Nevado (Athletic Club, contra Real Madrid, libre directo) y Caroline Weir (Real Madrid ante el Eibar, disparo lejano a la escuadra).