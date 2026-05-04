Beth Mead se irá del Arsenal a final de la temporada

EFE

La delantera inglesa Beth Mead se marchará del Arsenal a final de temporada tras nueve campañas en el club en las que ha marcado 86 goles en 263 partidos y ganado una Champions League femenina.

La futbolista de 31 años también ayudó al Arsenal a ganar tres Carabao Cups, una FIFA Champions Club y una Women's Super League, además de que con Inglaterra ganó la Eurocopa de 2022, en la que fue elegida Mejor Jugadora y Bota de Oro, y la de 2025, después de una ausencia de un año en la selección por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla por la que se perdió el Mundial de 2023, en el que Inglaterra cayó en la final contra España.

"Para mí esto siempre ha ido más allá de los trofeos, esto ha sido sobre la gente con la que he compartido estos momentos. Las amistades que he hecho que han ido más allá del futbol y que sé que durarán toda la vida. Me han visto en mis mejores momentos y en mis peores, pero nunca me han dejado sola".

El Arsenal anunció este lunes también la marcha a final de temporada de Victoria Pelova y de Laia Codina.