Roberto Mancini utilizó 64 jugadores en 64 partidos con Italia

Redacción FOX Deportes

Roberto Mancini ha debutado a 64 jugadores en sus 64 partidos al frente de Italia, un dato que refleja la apuesta del técnico por renovar la plantilla en pleno relevo generacional, sin dejar de lado a los futbolistas más experimentados.

En los últimos tres encuentros, Mancini dio la alternativa a siete futbolistas, entre ellos Antonio Vergara, Michael Kayode, Sebastiano Esposito e Issa Doumbia, mientras que otros jóvenes como Alessandro Romano, Mohammed Alì Zoma también forman parte de sus planes.

Entre las novedades destaca Michael Kayode, campeón de Europa Sub-19 con Italia en 2023 junto a Pio Esposito, Cher Ndour, Niccolò Pisilli, Luca Koleosho, Luca Lipani y Giacomo Faticanti.

El lateral dejó la Juventus a los 16 años y comenzó de nuevo en la Serie D con Gozzano, antes de pasar por la Fiorentina y llegar al Brentford. Kayode destacó ante Turquía, partido en el que marcó un gol.

Sebastiano Esposito, hermano de Pio, también tuvo minutos ante Turquía y Francia y mostró su calidad después de jugar como extremo con Cagliari y ser utilizado como delantero por Alberto Aquilani en Sassuolo.

Con este grupo, Mancini amplía las opciones de Italia sin renunciar a la experiencia. Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo y Bryan Cristante representan la base de una selección en la que los habituales comienzan a compartir espacio con una nueva generación.