Marc van Bommel será el encargado de llevar a Bélgica a la Eurocopa 2028

Oscar Sandoval

Bélgica está lista para abrir un nuevo capítulo, tras poner fin a la etapa de Rudi García, la Federación Belga habría elegido a Mark van Bommel como el técnico encargado de liderar el nuevo proyecto con la mira puesta en la Eurocopa 2028.

𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗕𝗙𝗔 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝘂𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗮𝘆𝘀.



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Los 'Red Devils' cerraron el Mundial 2026 con un sabor amargo tras caer ante España en tiempo extra, después de un error de Senne Lammens cuando el encuentro parecía encaminarse a la tanda de penales. Aunque García solo perdió dos de los 20 partidos que dirigió, la directiva optó por iniciar un nuevo ciclo.

El diario De Telegraaf señala que las negociaciones entre la federación y el estratega “están en la fase final”, y que el neerlandés firmaría un contrato a corto plazo, es decir hasta 2028 y con las eliminatorias al torneo continental como gran objetivo.

La publicación asegura que los detalles que separan a ambas partes son mínimos y da por hecho que “tienen un acuerdo”. El anuncio oficial podría llegar en los próximos días y van Bommel debutaría en septiembre ante Italia en la Nations League.