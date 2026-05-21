Lukas Podolski se convierte en nuevo propietario del Górnik Zabrze

EFE

El legendario delantero alemán Lukas Podolski se convirtió oficialmente en el mayor accionista de Górnik Zabrze, un club histórico de la Ekstraklasa, la división de élite polaca, tras formalizar la compra de un 86% de su capital.

La operación se ha cerrado por un precio aproximado de 940,000 euros, según reveló el alcalde de Zabrze, Kamil Zbikowski, en una rueda de prensa celebrada este jueves en la sede del club de Silesia (Sur), que gracias a su segundo puesto en la tabla disputará la fase de clasificación de la Champions League la próxima campaña.

En la rueda de prensa, el exjugador mundialista evitó declaraciones grandilocuentes, pero insistió en un mensaje claro. "El Górnik Zabrze no es un negocio, es mi casa", afirmó, y no trató de minimizar el coste económico que este paso supone para sus finanzas, al reconocer que se va a gastar "una pasta" en la adquisición.

Podolski actuó a través de su empresa, LP Holding GmbH, que asumirá el control mayoritario del club, con el compromiso de inyectar cerca de 2.95 millones de euros adicionales en el equipo durante los próximos tres años, una inversión clave para intentar reducir la deuda que acosa al Zabrze y que asciende a unos siete millones de euros.

El mítico delantero avanzó que uno de sus objetivos principales será "consolidar el nivel europeo, no solo vivir de un golpe de suerte", y señaló su empeño en reforzar la academia juvenil y la plataforma de captación de talentos, además de buscar respaldos comerciales internacionales.

Podolski, que ya había entrado en 2025 como copropietario con un 8.3% del capital, subrayó que el paso actual es "el fruto de años de trabajo en el vestuario y de diálogo con la ciudad".

W ostatnich latach tak to wyglądało...



Ale czas na nową erę. @Podolski10 właścicielem Górnika Zabrze ⚒️#JesteśmyGórnikZabrze pic.twitter.com/rRGpRB1MMM — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 21, 2026

El futbolista aseguró que su prioridad será "profesionalizar la estructura, reducir la influencia política tradicional sobre el club y abrir nuevas vías de ingresos", sin perder el vínculo emocional con la afición minerista -en polaco "górnik" significa minero-.

Podolski también recordó que asume el proyecto consciente de los serios problemas patrimoniales existentes, pero defendió que "no se trata de perseguir espejismos, sino de construir algo sostenible a largo plazo".

En clave deportiva, el Górnik afronta este cambio en un momento prometedor: el club termina la temporada 2025/26 como segundo clasificado de la Ekstraklasa, lo que le da derecho a participar en la fase previa de la Champions League, un salto cualitativo que el club llevaba décadas sin rozar.

El Górnik Zabrze, en el que inició su carrera profesional Podolski, es el club que más ligas ha ganado en la historia del campeonato polaco (14 títulos), lo que le ha valido el sobrenombre de "el gigante de Silesia".

El exjugador mundialista, nacido en Gliwice, Silesia, decidió en 2021 regresar a su Polonia natal tras una exitosa carrera por equipos como el Bayern Munich, el Arsenal, el Inter y el Galatasaray, para cumplir el sueño de jugar y retirarse con el club de su infancia.