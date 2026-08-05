Chelsea vuelve a perder, ahora frente a la Juventus

Redacción FOX Deportes

Chelsea encadenó su segunda derrota de la pretemporada tras caer 1-0 con la Juventus en el Kai Tak Stadium de Hong Kong.

La primera mitad fue ríspida, con pocas oportunidades de gol para ambos equipos.

En el complemento llegaron los cambios, con la esperanza de que el marcador se moviera y fue la ‘Vecchia Signora’ la que consiguió el cometido.

Edon Zhegrova sacó un disparo de zurda de larga distancia para dejar sin oportunidad al recién ingresado Mike Penders.

Aunque Estevao y Romeo Lavia intentaron empatar, les faltó contundencia y no cumplieron con su cometido.

La buena nota para el Chelsea fue el regreso de Mykhailo Mudryk, quien había estado fuera de las canchas por una sanción por dopaje.