Ángel Di María regresaría a la actividad con el Benfica

EFE

El argentino Ángel Di María volvió a formar parte de una convocatoria del Benfica tras recuperarse de la lesión muscular que lo apartó de los terrenos de juego durante más de un mes, según confirmó este jueves el técnico del conjunto lisboeta, Bruno Lage.



En rueda de prensa, Lage se limitó a asegurar que el extremo rosarino "entrenó bien y, como tal, está en la plantilla", pero no precisó si volverá al once inicial de las águilas. No importa cuándo lo leas, Ángel Di María salvó al Benfica

El exmadridista Ángel Di María, de 37 años, se lesionó el 12 de febrero durante un partido de la Liga de Campeones contra el Mónaco. En aquel juego entró al campo en el minuto 66 y tuvo que abandonarlo en el 86 por dolores musculares.

El Benfica, segundo en la Liga de Portugal, visita este viernes el Gil Vicente en un partido atrasado de la 24ª jornada, y si gana podría igualar los 62 puntos del líder, el Sporting.



El conjunto volverá a la acción el miércoles, cuando reciba al Farense en la 27ª jornada del campeonato luso.