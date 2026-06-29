Ahora sí, Manuel Neuer le dice adiós a la Selección Alemana

Redacción FOX Deportes

Manuel Neuer puso punto final a su historia con la Selección Alemana. El histórico arquero confirmó su retiro internacional tras la eliminación de la 'Die Mannschaft' en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, Neuer aseguró que “siempre ha sido un honor” representar al cuadro nacional y se disculpó por la eliminación en dieciseisavos de final.

El guardameta también afirmó que no se arrepiente de haber salido del retiro internacional, luego de que en 2024 anunciara el final de su ciclo con Alemania. Explicó que volvió porque representar a su país seguía siendo un orgullo y porque quería aportar experiencia a las nuevas generaciones.

Aunque su etapa con la selección nacional terminó, Neuer seguirá en activo con Bayern Munich, equipo con el que recientemente renovó contrato hasta 2027.