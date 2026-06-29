Publicación: miércoles 1 de julio de 2026

Redacción FOX Deportes

Ahora sí, Manuel Neuer le dice adiós a la Selección Alemana

El arquero anunció que no volverá a vestir la camiseta de la 'Die Mannschaft'.

Manuel Neuer puso punto final a su historia con la Selección Alemana. El histórico arquero confirmó su retiro internacional tras la eliminación de la 'Die Mannschaft' en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, Neuer aseguró que “siempre ha sido un honor” representar al cuadro nacional y se disculpó por la eliminación en dieciseisavos de final.

El guardameta también afirmó que no se arrepiente de haber salido del retiro internacional, luego de que en 2024 anunciara el final de su ciclo con Alemania. Explicó que volvió porque representar a su país seguía siendo un orgullo y porque quería aportar experiencia a las nuevas generaciones.

Aunque su etapa con la selección nacional terminó, Neuer seguirá en activo con Bayern Munich, equipo con el que recientemente renovó contrato hasta 2027.

Manuel Neuer extendió su leyenda en la portería de Alemania

Manuel Neuer selló un regreso de película al arco alemán, con lo que borró por completo aquel retiro internacional que parecía definitivo hace dos años.
El veterano arquero desafía al tiempo a sus 40 años, demostrando sobre la cancha que sus reflejos siguen intactos para el máximo nivel.
Neuer entra al selecto club de las 5 Copas del Mundo, un olimpo histórico donde solo habitan las verdaderas leyendas del futbol.
El guardameta alemán le arrebató un récord a Lothar Matthäus, convirtiéndose en el futbolista de su país más longevo en jugar un Mundial.
El capitán teutón gana su batalla personal contra las lesiones, dejando atrás los problemas físicos que amenazaron con dejarlo fuera de la lista
El histórico portero recuperó los guantes de titular indiscutible, con lo que validó la fe ciega que Julian Nagelsmann depositó en su experiencia
El legendario arquero se convirtió en el faro de una nueva generación, al asumir el rol de mentor para los jóvenes que debutan a su lado.

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