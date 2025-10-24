Volver a México es muy especial: 'Pato' O'Ward

EFE

El mexicano Patricio 'Pato' O'Ward, que durante el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, rodó con el McLaren del inglés Lando Norris, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana -donde marcó el decimotercer tiempo del primer ensayo - que "volver a pista en México es" algo "muy especial para" él y que disfrutó apoyando a los pilotos de esa escudería.

"Volver a pista en México es algo muy especial para mí", comentó O'Ward, nacido hace 26 años en Monterrey y que habitualmente destaca en la IndyCar, categoría en la que cuenta nueve victorias y 32 podios.

"Durante toda la semana, los aficionados han sido pasionales y ruidosos, haciéndome sentir de nuevo en casa. Quiero agradecer al equipo por meterme en el coche", apuntó el mexicano después de haber participado en la primera sesión del Gran Premio de l capital de su país.

"Completamos el programa previsto de forma exitosa y disfruté a tope la oportunidad de apoyar a Lando (Norris) y a Oscar (Piastri, líder del Mundial, con catorce puntos de ventaja respecto al anterior) en sus aspiraciones con mi tiempo de rodaje hoy", apuntó.

"Estoy entusiasmado por ver que el equipo concluye fuerte el fin de semana", añadió O'Ward.