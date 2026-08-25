Las últimas carreras de 'Checo' Pérez, una auténtica pesadilla

Héctor Cantú

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha sido un calvario para Sergio Pérez, sobre todo en las últimas carreras, en las que nada ha salido conforme a lo planeado y que han mantenido a Cadillac en la última posición de la clasificación sin puntos obtenidos.

El piloto, que compitiera en el pasado con Red Bull Racing, ha aceptado que su nueva escudería vive momentos de estancamiento y decepción luego de los resultados obtenidos en los días pasados.

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“Las últimas carreras realmente han sido decepcionantes. Hay decepción porque no hemos estado desarrollando el auto. Deberíamos estarlo haciendo al ser una nueva escudería, pero no hemos estado mejorando”, reconoció el piloto mexicano más ganador de la historia de la F1 para el podcast Beyond the grid.

Pérez entiende que no ha habido un progreso considerable a comparación del inicio de la temporada. Sabía que ser parte de una nueva escudería sería un reto constante, pero confiaba en que a estas alturas, los resultados fueran mejores.

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“Nos sentimos estancados en las últimas carreras y por eso hemos tenido que revisar a detalle la forma en la que trabajamos. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo sobre la marcha”, agregó el piloto mexicano.

Por ahora, Sergio se muestra ilusionado con la posibilidad de ser parte del GP de México en el que correrá su carrera número 300 en la F1 ante su público.