Lando Norris se queda con el GP de Hungría

Reuters

El campeón de Fórmula 1, Lando Norris, ganó el domingo el Gran Premio de Hungría, lo que supuso la primera victoria de la temporada para McLaren, mientras que Kimi Antonelli, de Mercedes, amplió su ventaja en la clasificación general a 50 puntos.

Max Verstappen, de Red Bull, quedó segundo, y Antonelli tercero, después de que se esfumara lo que parecía un doblete de McLaren cuando Oscar Piastri se detuvo por un fallo mecánico a 14 vueltas del final en el Hungaroring.

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Lewis Hamilton, de Ferrari —el rival más cercano de Antonelli en la lucha por el título—, terminó cuarto en pista, pero cayó al quinto puesto por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc tras recibir una penalización de cinco segundos tras la carrera por exceso de velocidad en el pit lane.

George Russell, de Mercedes, terminó séptimo, tras una salida desastrosa que le hizo caer hasta la 19.ª posición, y se mantuvo tercero en la clasificación general, aunque a 59 puntos de su compañero de equipo italiano de 19 años.