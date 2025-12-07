Helmut Marko quedará fuera de Red Bull Racing

Héctor Cantú

Una vez que ha terminado la temporada 2025 en la F1, la escudería Red Bull Racing se prepara para hacer una auténtica revolución al interior.

Luego de la salida de Christian Horner de la dirección del equipo, ahora quien se perfila para salir es Helmut Marko uno de los principales señalados de la debacle del equipo austriaco.

Lando Norris terminó con el reinado de Max Verstappen en la F1

Marco, quien se había desempeñado como asesor de la escudería durante los últimos 20 años fue el encargado de anunciar que se haría a un lado del proyecto de la escudería de los astados.

“Perder el campeonato mundial por tan poco esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para poner fin, en lo personal, a este capítulo tan largo, intenso y exitoso”, explicó el exasesor.

Así fue el histórico podio de Red Bull en el GP de Hungría

Helmut Marco fue uno de los principales señalados como responsable de la salida de Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull al finalizar la temporada pasada, escenario que le habría llevado a tomar otras malas decisiones.