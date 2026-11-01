Golpe de autoridad de Lewis Hamilton: logró la 'pole position' del GP de México

EFE

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari) arrancará primero en el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez; donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder de un campeonato que podrá dejar matemáticamente resuelto a su favor este domingo saldrá cuarto.

Lewis Hamilton - the oldest F1 polesitter in 44 years! ?



Mario Andretti (Italy 1982) was the last Formula 1 driver to bag a grand prix pole at an older age than Hamilton today - coincidentally also for Ferrari.



The seven-time champ is still just over five years short of the… pic.twitter.com/svm2iy7Awy — Motor Sport magazine (@Motor_Sport) October 31, 2026

Hamilton, de 41 años, firmó su centésima quinta 'pole' en la F1, la primera del año, al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 514 milésimas, sólo nueve menos que su compatriota George Russell (Mercedes), que saldrá a su lado desde la primera fila

A Antonelli, de 20 años -que lidera con 123 puntos de ventaja sobre su compañero Russell, y con 124 respecto a Hamilton, le basta con ser noveno para sentenciar matemáticamente el torneo este domingo.

También le vale ser décimo, siempre y cuando Russell no gane; o incluso no puntuar, si ni este último, ni Sir Lewis logran el triunfo.