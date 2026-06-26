Reuters
George Russell gana el Gran Premio de Austria
El inglés redujo la ventaja con Kimi Antonelli.
El piloto británico George Russell ganó el domingo el Gran Premio de Austria desde la pole position, reduciendo así a 40 puntos la ventaja de su compañero de equipo en Mercedes, el italiano Kimi Antonelli, en la clasificación general de la Fórmula 1.
Max Verstappen terminó a 1.6 segundos, tras sufrir un accidente en la sesión de clasificación y salir quinto, en el circuito local de su equipo, Red Bull, mientras que Antonelli quedó tercero, a 0.3 segundos, tras una emocionante remontada hasta la línea de meta.
Esta victoria fue la segunda de Russell en la temporada, tras imponerse en la primera carrera en Australia, y la séptima de Mercedes en las ocho pruebas disputadas hasta la fecha.
Antonelli suma 171 puntos frente a los 131 de Russell, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, quinto el domingo tras rodar en segunda posición y batallar rueda a rueda con Verstappen, cuenta con 125.
George has got his post-race celebrations down to a T-Pose 😮💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/SbZQaY4FCy— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
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