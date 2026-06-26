George Russell gana el Gran Premio de Austria

Reuters

El piloto británico George Russell ganó el domingo el Gran Premio de Austria desde la pole position, reduciendo así a 40 puntos la ventaja de su compañero de equipo en Mercedes, el italiano Kimi Antonelli, en la clasificación general de la Fórmula 1.

Max Verstappen terminó a 1.6 segundos, tras sufrir un accidente en la sesión de clasificación y salir quinto, en el circuito local de su equipo, Red Bull, mientras que Antonelli quedó tercero, a 0.3 segundos, tras una emocionante remontada hasta la línea de meta.

Esta victoria fue la segunda de Russell en la temporada, tras imponerse en la primera carrera en Australia, y la séptima de Mercedes en las ocho pruebas disputadas hasta la fecha.

Antonelli suma 171 puntos frente a los 131 de Russell, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari, quinto el domingo tras rodar en segunda posición y batallar rueda a rueda con Verstappen, cuenta con 125.