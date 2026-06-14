Desastroso primer día para 'Checo' Pérez y Cadillac en Austria

EFE

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que, sin tiempo marcado, se inscribió 22° y último en la tabla de la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria declaró en el Red Bull Ring de Spielberg que cambiarán "la parte eléctrica y el motor para tener un día limpio" este sábado.

"Si miramos el lado positivo, Valtteri (Bottas, su compañero finlandés) tuvo una gran sesión esta mañana. Vimos algo de luz con las nueva evoluciones, pero por desgracia rodé muy poco hoy", comentó 'Checo', y a quien se le detuvo dos veces el Cadillac: al final de la primera sesión y al principio de la segunda, en la que ni siquiera logró marcar tiempo, en lo que fue la primera fecha del octavo del Gran Premio en el Mundial de Fórmula Uno

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"No acabamos de entender aún cuál fue mi problema, así que cambiaremos la parte eléctrica y el motor -algo que, por fortuna, estaba previsto-, para asegurarnos de tener un día limpio mañana, ya que tenemos aún mucho trabajo por delante", manifestó el piloto tapatío, que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina, uno de ellos en el Red Bull Ring, hace tres años, cuando acabó tercero con el monoplaza de la escudería austriaca, con la que festejó dos títulos mundiales de constructores (ese año y el anterior).

"Ojalá podamos descubrir dónde estamos realmente y tengamos un día bastante mejor", recalcó 'Checo' este viernes en el circuito de su antigua escudería.