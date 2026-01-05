¿Cuándo inicia la nueva aventura de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Héctor Cantú

El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez está en plena cuenta regresiva para regresar a la Fórmula 1, ahora con Cadillac, la nueva escudería del máximo circuito automovilístico.

El banderazo de salida oficial para Sergio será el próximo 8 de febrero, cuando se presente de manera oficial y a nivel internacional el monoplaza en el que competirá el piloto mexicano.

'Checo' Pérez y una carrera insípida en Australia

Este evento será tres días antes de que se hagan las primeras pruebas en Bahrein, las cuales se desarrollarán del 11 al 13 de febrero.

Posteriormente, siete días después iniciará una segunda fase de pruebas en la misma sede antes de que inicie oficialmente la temporada con la primera carrera.

La primera carrera del año será en Australia iniciando el 5 de marzo con la práctica 1 y 2. La tercera fase de práctica y la carrera de clasificación se correrá un día después.

'Checo' Pérez regresa al podio

Será el día 7 de marzo cuando se corra la primera carrera de la temporada en un circuito que Sergio conoce perfectamente, pues en 2022 logró subir al podio como segundo lugar, la que es, hasta el momento, su mejor resultado en esa pista.

En su última carrera, Sergio Pérez logró un quinto puesto en Australia en la temporada 2022.

Con la temporada 2026, ‘Checo’ correrá su 15 temporada en la Fórmula uno en la sexta escudería de su carrera.