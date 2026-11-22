Héctor Cantú
Charles Leclerc no perdona que pongan en duda su lealtad
El piloto de Ferrari se mostró contrariado por los dichos en su contra
Charles Leclerc habló el jueves de su amor por Ferrari y afirmó que le había dolido que se cuestionara su lealtad al equipo tras los choques con su compañero Lewis Hamilton.
El monegasco también puso fin a las especulaciones sobre la existencia de una cláusula en su nuevo contrato que estipulara su condición de piloto número uno, afirmando que no era así y que nunca había sido algo que él quisiera ni le interesara.
Leclerc señaló que no se le permitía hablar de posibles soluciones a la situación en pista, pero que nadie debería dudar de su espíritu de equipo.
"Lo único que no me gusta ver es que la gente cuestione mi integridad hacia el equipo, mi amor por el equipo. Llevo en Ferrari desde 2019. Creo que no hay nada más claro que el amor que siento por el equipo, y haré absolutamente todo lo posible para devolver a Ferrari a lo más alto", declaró antes del Gran Premio de Qatar.
Leclerc señaló que era necesario encontrar una solución para evitar nuevos enfrentamientos. "Al fin y al cabo, somos dos pilotos muy fuertes que queremos terminar uno por delante del otro".
"Por desgracia, ha ocurrido recientemente, ya sea en Las Vegas, en Monza o en México; últimamente ha habido demasiados incidentes de este tipo, y tenemos que encontrar una solución como equipo para asegurarnos de que este tipo de cosas no vuelvan a suceder".
"Como equipo, no podemos permitirnos que haya choques entre compañeros, y creo que eso está muy claro para todos. En cuanto al choque concreto de Las Vegas, como ya he dicho, asumí la responsabilidad. Creo que simplemente hay cierta tensión en torno a eso que tenemos que disipar".
Hamilton tampoco dio ninguna pista sobre cómo actuaría Ferrari en las dos últimas carreras de la temporada tras lo ocurrido en Las Vegas, que el director del equipo, Fred Vasseur, calificó de "inaceptable".
"Hemos mantenido conversaciones internas", dijo Hamilton. "Todo queda en el ámbito interno. Ha sido positivo. Charles y yo nos sentamos aquí hace un rato y mantuvimos una buena conversación".
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