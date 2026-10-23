Otra sacudida para el Milan en Europa League

Héctor Cantú

El Milan sufrió un nuevo y doloroso traspié en la UEFA Europa League, tras caer goleado por 3-0 en territorio inglés.

El Bournemouth dio un golpe sobre la mesa ante un equipo italiano que perdió el rumbo del encuentro desde los primeros minutos, especialmente después de la sanción de dos penales en los primeros 20 minutos.

Un gol tempranero de Justin Kluivert desde el punto penal adelantó al conjunto local, un golpe del que el cuadro ‘rossonero’ no supo ni pudo reponerse.

El segundo golpe llegó 20 minutos después, cuando Mike Maignan fue expulsado del partido por agredir a un rival. La falta dejó el camino libre para que el Bournemouth ampliara su ventaja.

Things go from bad to worse for AC Milan after goalkeeper Mike Maignan is issued a straight red card for pushing Tyler Adams down by his face ? pic.twitter.com/l7eeWsOXKL — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 22, 2026

Esta vez, Marcus Tavernier fue el encargado de marcar el segundo tanto desde el paredón para el equipo local. Una ventaja que ya no soltaría más.

Al Milan le resultó imposible reponerse de los golpes anímicos y futbolísticos sufridos ante un Bournemouth que continúa con paso firme en el torneo.

En los minutos finales, Amine Adil puso cifras definitivas al encuentro con un gran tiro libre que dejó sin posibilidades al arquero Lorenzo Torriani.

Free-kick perfection from Amine Adli with a stunning strike against Milan ? Watch #UEL on @paramountplus ? https://t.co/2enryJDr2p — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 22, 2026

Este resultado refuerza la etiqueta del Bournemouth como una de las grandes sorpresas del torneo, pues consiguió su tercera victoria en la competición.

Por su parte, el Milan sufrió su segunda derrota y quedó en la posición 24 de la clasificación general de la Europa League.