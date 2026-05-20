Morgan Rogers es el Mejor Jugador de la Europa League

EFE

La UEFA designó este jueves al futbolista Morgan Rogers, atacante del Aston Villa y autor del 0-3 en la final disputada el miércoles, como Mejor Jugador de la temporada de la Europa League, y a Johan Manzambi, mediocampista suizo del Freiburg, como Jugador Revelación de la competición continental.



El máximo organismo del futbol europeo anunció, además, el XI ideal de la competición, en el que aparen nombres como el del portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, el del defensa español del Celta de Vigo Óscar Mingueza y el del atacante brasieño del Real Betis Antony.

Concluida la Europa League con la victoria del Aston Villa de Unai Emery frente al Freiburg (0-3) en la final, el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA dio a conocer el Mejor Jugador de la competición, el Futbolista Revelación, el XI ideal y el Mejor Gol de la presente temporada.

Del Betis al Aston Villa: así luce el XI ideal de la Europa League

A sus 23 años, Morgan Rogers, atacante del Aston Villa, fue designado como Mejor Jugador de la temporada tras destacar como pieza clave de su equipo en la consecución del título frente al Freiburg, anotando en el minuto 58 el tercer gol de la final de Estambul.

El jugador inglés cerró la competición con tres tantos, cinco asistencias y 1,088 minutos jugados.

Asimismo, el mediocampista suizo del Freiburg Johan Manzambi fue nombrado Jugador Revelación. Con 20 años, el internacional suizo destacó como jugador emergente por sus actuaciones a lo largo de la temporada, en la que disputó un total de 15 partidos de Europa League, marcó dos goles y dio dos asistencias.

En cuanto al XI ideal, el Aston Villa, como vigente campeón, destaca por encima de los demás participantes con un total de cuatro jugadores seleccionados, por dos del Freiburg, dos del Nottingham Forest, uno del Celta de Vigo, uno del Real Betis y uno del Braga.