La Roma vuelve a la pelea en la Europa League con 2 victorias seguidas

Enrique Gómez

Asustada y pidiendo la hora, la Roma ganó como local en la Europa League ante el Midtjylland.

Aunque no suene muy impresionante vencer como local a este equipo danés, lo cierto es que el triunfo 2-1 es bastante importante, pues el rival era nada menos que el líder de este torneo internacional.

Segunda victoria consecutiva para la ‘Loba’ en la Europa League, con lo que poco a poco va recuperando posiciones después de dos derrotas al hilo. Con este triunfo, el equipo de la capital se afianza entre los 20 primeros lugares de la tabla, es decir, en la franja de clasificación hacia los playoffs del torneo.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio Olímpico de Roma:

• 1-0 (7’): Remate de primera en el área, de volea y de media vuelta de El Aynaoui

• 2-0 (83’): Gran resolución de primera de El shaarawy, tras la diagonal servida de Leon Bailey

• 2-1 (86’): Escapada por izquierda y Paulinho cerró la pinza en medio de todos los rivales

Los tres goles fueron al toque y el equipo italiano supo ‘sentenciar’ el encuentro justo cuando el rival más peligroso se veía y cuando sus propios jugadores lucían más nerviosos. Aun así, igualmente terminaron pidiendo la hora, pues el conjunto danés (invicto y con marca perfecta de victorias hasta esta dura aduana en la capital italiana) descontó y amenazó con propiciarle otra decepción a ‘La Loba’.

El conjunto de Gian Piero Gasperini marcha como líder solitario de la Serie A, algo que no sucedía hace 12 años y aunque queda mucha temporada, la afición está muy ilusionada con ganar su primer título de Liga desde 2001.

En cuanto a la Europa League, la Roma es una de llas favoritas año con año, veremos si toma confianza ahora que le pegó al líder de la fase de liga y llegó a nueve puntos, tres menos que el Midtjylland.