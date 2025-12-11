La Roma gana y asegura su presencia en la siguiente ronda de la Europa League

Héctor Cantú

La Roma ha dado un paso certero rumbo a la clasificación entre los mejores 8 clubes de la Europa League, luego de vencer, en casa, a un siempre complicado Sttutgart.

En un partido rocoso y muy peleado sobre el terreno de juego, el equipo italiano se llevó los tres puntos para escalar hasta la sexta posición en una tarde en la que Niccolò Pisilli se coronó como el gran orquestador.

Con un doblete, la joven promesa del equipo de la capital italiana se echó al equipo al hombro y resolvió el encuentro en los momentos clave y cuando el Sttutgart más apretaba sobre el terreno de juego.

Primero, con una definición precisa en la primera mitad ante la férrea marca de los defensas.

Niccolò Pisilli breaks the deadlock for Roma to send them in to the automatic qualification spots 👀⬆️



— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 22, 2026

La segunda, ya en el tiempo suplementario con una definición precisa al ángulo izquierdo del guardameta, a pase de Dybala en otra definición de alta precisión.

Con este resultado, la Roma asegura de manera matemática su presencia en la siguiente ronda entre los mejores 8 y solo intentará mejorar su posición en el último partido de la fase de liga de la Europa League.