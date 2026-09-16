Goleada histórica del Milan en la Europa League

Héctor Cantú

El Milan consiguió una de las victorias más contundentes de la segunda jornada de la Europa League, luego de imponerse 4-0 al RB Salzburg en territorio austriaco.

Con una actuación sobresaliente de Alphadjo Cissé, el conjunto italiano consiguió su primera victoria en el torneo, en el arranque de la segunda jornada de la fase de liga.

El equipo austriaco no supo aprovechar su condición de local y terminó goleado por un Milan que todavía busca encontrar su mejor versión en la temporada.

Con apenas 19 años, Alphadjo Cissé marcó su primer triplete con el conjunto italiano, luego de conseguir los tres primeros tantos del encuentro.

El primero llegó al minuto 15, con un preciso remate de cabeza. El segundo, al 32, tras una jugada colectiva que culminó con una definición dentro del área. Finalmente, completó su triplete al empujar el balón al fondo de las redes después de una acción por la banda izquierda.

Con esta actuación, Cissé habría establecido un nuevo récord como el futbolista más joven en marcar un triplete en la Europa League.

Gonçalo Ramos apareció a 18 minutos del final para marcar el cuarto gol y establecer el 4-0 definitivo.

A pesar de registrar más remates a portería que el Milan y disputar siete minutos en superioridad numérica, el RB Salzburg no consiguió marcar y terminó sufriendo una contundente derrota ante su afición.